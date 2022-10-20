В Лимане завершили эксгумацию 146 тел из двух массовых захоронений

Полицейские завершили следственные действия на кладбище в Лимане, где после деоккупации были обнаружены два массовых захоронения. Об этом сообщает Главное управление полиции в Донецкой области.

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"В одной локации покоились гражданские, в другой - украинские защитники. Убитых закапывали в траншеях, часть могил - безымянные. В результате масштабной работы, продолжавшейся более двух недель, следователи изъяли тела 146 человек", - говорится в сообщении.

В общей сложности на деоккупированных территориях северной Донетчины (фактически они почти совпадают с границами Лиманской городской общины) эксгумировано 166 тел, среди которых пятеро детей.

В целях идентификации погибших правоохранители просят близких родственников обратиться в ближайшее отделение полиции для взятия биологических образцов и проведения молекулярно-генетической экспертизы.

Среди эксгумированных на севере области гражданских лиц 85 - мужчины, 66 – женщины, пятеро - дети, а пол еще 10 человек не установлен.

На сегодняшний день в самом Лимане установлено 25 стихийных захоронений, там работают следственно-оперативные группы. В общей сложности в освобожденных населенных пунктах таких захоронений обнаружено уже 58.

Фото: ГУНП в Донецкой области Фото: ГУНП в Донецкой области Фото: ГУНП в Донецкой области Фото: ГУНП в Донецкой области Фото: ГУНП в Донецкой области Фото: ГУНП в Донецкой области

Однако ежедневно полиция получает от жителей новые сообщения о похороненных людях, и эксгумация из единичных стихийных могил продолжается. В то же время к части из этих могил из-за активных боевых действий до сих пор нет доступа.

"Впереди самое сложное - установить личность и причины смерти каждого погибшего. По предварительным данным, люди погибали от минно-взрывных и осколочных ранений в результате российских обстрелов, а также по естественным причинам. Есть тела с признаками насильственной смерти. Число лиц, казненных российскими солдатами, будут обнародованы по окончании всех экспертиз", - отметили в полиции.

Напомним, что в одной из братских могил в Лимане было обнаружено 34 тела украинских военных. Кроме того, впоследствии обнаружили в отдельной могиле на территории города тело еще одного военнослужащего.