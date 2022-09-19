В Харькове перезахоронят тела умерших в первые месяцы войны, оказавшиеся в братских могилах

На кладбище №18 около поселка Безлюдовка к югу от Харькова будет проведено перезахоронение тел, погребенных "с нарушениями" в первые месяцы после российского вторжения. Соответствующее совещание, как сообщает пресс-служба мэрии, провел 19 сентября городской голова Игорь Терехов.

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"Работники КП "Ритуал" осуществляли захоронения с нарушением законодательства Украины. На КП "Ритуал" провели служебное расследование, по результатам которого были приняты кадровые решения", - сообщил он.

Нынешнему же руководству предприятия была поставлена задача исправить ситуацию, сложившуюся при предыдущем руководителе, и перезахоронить тела "в соответствии с законами Украины".

В частности, как сообщили в мэрии, тело бойца теробороны Романа Симонко, погибшего при обстреле здания обладминистрации, планируют перезахоронить со всеми почестями уже на следующей неделе на Аллее Славы, на том же кладбище №18, где он покоится сейчас, но в общей могиле.

"Люди ушли из жизни, когда началась война, но нужно как можно скорее перезахоронить их по-человечески, каждого в отдельной могиле, как они того заслуживают", - подчеркнул Терехов.

Отметим, что проблема с хаотичным захоронением людей на кладбище №18 на днях была освещена в издании LB.ua. Как отмечалось в статье, речь идет о секторе кладбища, где до войны хоронили преимущественно бездомных, у которых не нашли родственников, но и тогда это были индивидуальные и аккуратные могилы.

В частности, на кладбище появились сотни дешевых могильных табличек, натыканных без явной логики, в некоторых местах по несколько штук сразу. На некоторых их них указаны лишь фамилия и год рождения, на некоторых - лишь подпись "неизвестный мужчина" или "неизвестная женщина".

"В свежем секторе лежат люди, похороненные весной этого года как "невостребованные тела". Сотрудники кладбища в частных разговорах говорят: хоронили в мешках в траншеях, сбрасывая тела друг на друга. Можем предполагать, что десятки семей до сих пор не предполагают, где похоронены их близкие и при каких обстоятельствах они погибли", - отмечала автор Иванна Скиба-Якубова.

Реакцией же Терехова она возмутилась, указывая на первоочередность идентификации погибших, а не их перезахоронения, однако поблагодарила всех причастных за то, что вопрос удалось сдвинуть с места. При этом она обратила внимание на то, что увольнение предыдущего руководителя КП "Ритуал" Евгения Журавлева еще в июле, судя по всему, не повлияло на практику таких захоронений, поскольку они продолжили появляться после.