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Блинкен: после обнаружения массовых захоронений в Изюме США должны усилить помощь Украине

Блинкен: после обнаружения массовых захоронений в Изюме США должны усилить помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что после обнаружения военных преступлений россиян в Изюме необходимо усилить поддержку Украины, в частности, военную.

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Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Сообщения о массовом захоронении 440 мужчин, женщин и детей в Изюме разбивают сердце и должны активизировать нашу поддержку храбрым украинцам, стремящимся освободить свою родину. Мы поддерживаем Украину в поиске ответственности за эти преступления", - написал госсекретарь.

Ранее посол США в Украине Бриджет Бринк в своем Twitter также прокомментировала   обнаружение захоронения в Изюме, подчеркнув, что это лишь укрепит решимость привлечь РФ к ответственности за ее преступления.

"Ужасные новости о массовом захоронении в Изюме должны укрепить нашу коллективную решимость привлечь Россию к ответственности за ее преступления и поддержать Украину в ее усилиях по защите своей родины и освобождению своих граждан, ужасно страдающих от российской армии", - написала дипломат.

Напомним, на месте обнаруженного в деоккупированном Изюме Харьковской области массового захоронения обнаружили 450 тел.

Комментируя это преступление РФ, Президент Владимир Зеленский заявил, что "это должен видеть весь мир".

Автор:
Вита Молодан