Блінкен: після виявлення масових поховань в Ізюмі США повинні посилити допомогу Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що після виявлення військових злочинів росіян в Ізюмі необхідно посилити підтримку України, зокрема військову.

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Про це він повідомив в своєму Twitter.

"Повідомлення про масове поховання 440 чоловіків, жінок та дітей в Ізюмі розбивають серце і мають активізувати нашу підтримку хоробрим українцям, які прагнуть звільнити свою батьківщину. Ми підтримуємо Україну в пошуку відповідальності за ці злочини", - написав держсекретар.

Раніше посол США в Україні Бріджет Брінк у своєму Twitter також прокоментувала виявлення поховання в Ізюмі, наголосивши, що це лише зміцнить рішучість притягнути РФ до відповідальності за її злочини.

"Жахливі новини про масове поховання в Ізюмі повинні зміцнити нашу колективну рішучість притягнути Росію до відповідальності за її злочини і підтримати Україну в її зусиллях щодо захисту своєї батьківщини та звільнення своїх громадян, які страшенно страждають від російських військ", - написала дипломат.

Нагадаємо, на місці виявленого в деокупованому Ізюмі Харківської області масового поховання людей виявили 450 тіл.

Коментуючи цей злочин РФ, Президент Володимир Зеленський заявив, що "це має бачити весь світ".