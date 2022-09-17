Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Блінкен: після виявлення масових поховань в Ізюмі США повинні посилити допомогу Україні

Блінкен: після виявлення масових поховань в Ізюмі США повинні посилити допомогу Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що після виявлення військових злочинів росіян в Ізюмі необхідно посилити підтримку України, зокрема військову.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це він повідомив в своєму Twitter.

"Повідомлення про масове поховання 440 чоловіків, жінок та дітей в Ізюмі розбивають серце і мають активізувати нашу підтримку хоробрим українцям, які прагнуть звільнити свою батьківщину. Ми підтримуємо Україну в пошуку відповідальності за ці злочини", - написав держсекретар.

Раніше посол США в Україні Бріджет Брінк у своєму Twitter також прокоментувала виявлення поховання в Ізюмі, наголосивши, що це лише зміцнить рішучість притягнути РФ до відповідальності за її злочини.

"Жахливі новини про масове поховання в Ізюмі повинні зміцнити нашу колективну рішучість притягнути Росію до відповідальності за її злочини і підтримати Україну в її зусиллях щодо захисту своєї батьківщини та звільнення своїх громадян, які страшенно страждають від російських військ", - написала дипломат.

Нагадаємо, на місці виявленого в деокупованому Ізюмі Харківської області масового поховання людей виявили 450 тіл. 

Коментуючи цей злочин РФ, Президент Володимир Зеленський заявив, що "це має бачити весь світ".

Автор:
Віта Молодан