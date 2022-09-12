В освобожденном селе на Харьковщине нашли тела замученных мирных жителей (ФОТО)

В освобожденном от российских оккупантов селе Зализничное Харьковской области обнаружены еще четыре тела мирных жителей со следами пыток. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Отмечается, что после деоккупации населенного пункта местные жители обратились к правоохранителям и сообщили, что военнослужащие России убили их односельчан.

11 сентября правоохранители обнаружили четыре тела со следами пыток. Три из них похоронены на территории домовладений, еще одно было закопано на территории асфальтного завода напротив железнодорожного вокзала (станция Граково).

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

По предварительной версии следствия, потерпевших убили российские военные во время оккупации населенного пункта. Тела направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что ранее тела мирных жителей, убитых российскими военными во время оккупации, массово находили в частях Киевской области, занятых вражескими войсками с конца февраля до конца марта: известно о по крайней мере 1,3 тысячи убитых.