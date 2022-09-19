У Харкові перепоховають тіла померлих у перші місяці війни, що опинились у братських могилах

На цвинтарі №18 біля селища Безлюдівка під Харковом буде проведено перепоховання тіл, що були поховані "з порушеннями" у перші місяці після російського вторгнення. Відповідну нараду, як повідомляє прес-служба мерії, провів 19 вересня міський голова Ігор Терехов.

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"Працівники КП "Ритуал" здійснювали поховання з порушенням законодавства України. На КП "Ритуал" провели службове розслідування, за результатами якого було ухвалено кадрові рішення", - повідомив він.

Нинішньому керівництву підприємства було поставлене завдання виправити ситуацію, що склалася за попереднього керівника, і перепоховати тіла "відповідно до законів України".

Зокрема, як повідомили в мерії, тіло бійця тероборони Романа Симонка, який загинув під час обстрілу будівлі обладміністрації, планують перепоховати з усіма почестями вже наступного тижня на Алеї Слави, на тому ж цвинтарі №18, де він лежать зараз, але в спільній могилі.

"Люди пішли з життя, коли почалася війна, але потрібно якнайшвидше перепоховати їх по-людськи, кожного в окремій могилі, як вони на те заслуговують", - підкреслив Терехов.

Зазначимо, що проблему з хаотичним похованням людей на цвинтарі №18 днями було висвітлено у виданні LB.ua. Як зазначалося у статті, йдеться про сектор цвинтаря, де до війни ховали переважно безпритульних, у яких не знайшли родичів, але й тоді це були індивідуальні та акуратні могили.

Зокрема, на цвинтарі з'явилися сотні дешевих могильних табличок, натиканих без явної логіки, у деяких місцях по кілька штук одразу. На деяких із них зазначені лише прізвище та рік народження, на деяких - тільки підпис "невідомий чоловік" або "невідома жінка".

"У свіжому секторі лежать люди, яких поховали навесні цього року як «незатребувані тіла». Працівники кладовища в приватних розмовах кажуть: ховали в мішках у траншеях, скидаючи тіла одне на одне. Можемо припускати, що десятки родин досі гадки не мають, де поховані їхні близькі та за яких обставин вони загинули", - зазначала авторка Іванна Скиба-Якубова.

Реакцією ж Терехова вона обурилася, вказуючи на першочерговість саме ідентифікації загиблих, а не їхнього перепоховання, проте подякувала всім причетним за те, що питання вдалося зрушити з місця. При цьому вона звернула увагу на те, що звільнення попереднього керівника КП "Ритуал" Євгенія Журавльова ще в липні, зважаючи на все, не вплинуло на практику таких поховань, оскільки вони продовжили з'являтися після цього.