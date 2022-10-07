В Лимане исследуют два места захоронения людей при оккупации: в одном около 200 могил (ФОТО)

В освобожденном Лимане обнаружены два захоронения с гражданскими, начата эксгумация и перезахоронение погибших и умерших во время оккупации. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Одно из них насчитывает около двух сотен могил. По предварительной информации, это - одиночные могилы, где похоронены гражданские. На другом участке - братская могила, в которой, по оперативным данным, могут быть как военные, так и гражданские", - написал он.

По словам Кириленко, точное количество умерших еще предстоит установить. Сейчас правоохранители исследуют эти места и вскоре приступят к процессу эксгумации.

Начальник ОВА также призвал всех воздержаться от комментариев по поводу количества захороненных людей и причин их смерти до окончательных выводов экспертов.

"В Святогорске на городском кладбище перезахоронили 21 тело - гражданские, погибшие в оккупации. Пока продолжались бои за Святогорск и оккупация, погибших закапывали на улицах и во дворах", - сообщил также он.

По словам Кириленко, все тела из числа перезахороненных 7 октября были идентифицированы и должным образом преданы земле.

Напомним также, что после освобождения в сентябре крупнейшего из освобожденных городов Харьковской области - Изюма, расположенного неподалеку от Лимана и Святогорска, там обнаружили массовое захоронение около 450 человек в лесу, в том числе со следами насильственной смерти и пыток, что вызвало громкую международную реакцию.