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В Лимані досліджують два місця поховань при окупації: в одному біля 200 могил, в іншому братська могила (ФОТО)

В Лимані досліджують два місця поховань при окупації: в одному біля 200 могил, в іншому братська могила (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda

У звільненому Лимані виявлено два поховання з цивільними, наразі розпочато ексгумацію та перезахоронення загиблих і померлих під час окупації. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"Одне з них налічує близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, це - одиночні могили, де поховані цивільні. На іншій ділянці - братська могила, у якій, за оперативними даними, можуть бути як військові, так і цивільні", - написав він.

За словами Кириленка, точну кількість померлих ще доведеться встановити. Зараз же правоохоронці досліджують ці місця і невдовзі приступлять до процесу ексгумації.

Начальник ОВА також закликав усіх утриматися від коментарів стосовно кількості захоронених людей та причин їхньої смерті до остаточних висновків експертів.

Фото 2 — В Лимані досліджують два місця поховань при окупації: в одному біля 200 могил, в іншому братська могила (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 3 — В Лимані досліджують два місця поховань при окупації: в одному біля 200 могил, в іншому братська могила (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 4 — В Лимані досліджують два місця поховань при окупації: в одному біля 200 могил, в іншому братська могила (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 5 — В Лимані досліджують два місця поховань при окупації: в одному біля 200 могил, в іншому братська могила (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 6 — В Лимані досліджують два місця поховань при окупації: в одному біля 200 могил, в іншому братська могила (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 7 — В Лимані досліджують два місця поховань при окупації: в одному біля 200 могил, в іншому братська могила (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 8 — В Лимані досліджують два місця поховань при окупації: в одному біля 200 могил, в іншому братська могила (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 9 — В Лимані досліджують два місця поховань при окупації: в одному біля 200 могил, в іншому братська могила (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 10 — В Лимані досліджують два місця поховань при окупації: в одному біля 200 могил, в іншому братська могила (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda

"У Святогірську на міському кладовищі перезахоронили 21 тіло - цивільні, загиблі в окупації. Поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях", - повідомив також він.

За словами Кириленка, усі тіла з числа перезахоронених 7 жовтня були ідентифіковані та належним чином предані землі.

Нагадаємо також, що після звільнення у вересні найбільшого зі звільнених міст Харківської області - Ізюма, розташованого неподалік Лимана й Святогірська, там виявили масове поховання біля 450 людей у лісі, зокрема зі слідами насильницької смерті та катувань, що викликало й гучну міжнародну реакцію.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов