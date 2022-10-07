В Лимані досліджують два місця поховань при окупації: в одному біля 200 могил, в іншому братська могила (ФОТО)

У звільненому Лимані виявлено два поховання з цивільними, наразі розпочато ексгумацію та перезахоронення загиблих і померлих під час окупації. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"Одне з них налічує близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, це - одиночні могили, де поховані цивільні. На іншій ділянці - братська могила, у якій, за оперативними даними, можуть бути як військові, так і цивільні", - написав він.

За словами Кириленка, точну кількість померлих ще доведеться встановити. Зараз же правоохоронці досліджують ці місця і невдовзі приступлять до процесу ексгумації.

Начальник ОВА також закликав усіх утриматися від коментарів стосовно кількості захоронених людей та причин їхньої смерті до остаточних висновків експертів.

"У Святогірську на міському кладовищі перезахоронили 21 тіло - цивільні, загиблі в окупації. Поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях", - повідомив також він.

За словами Кириленка, усі тіла з числа перезахоронених 7 жовтня були ідентифіковані та належним чином предані землі.

Нагадаємо також, що після звільнення у вересні найбільшого зі звільнених міст Харківської області - Ізюма, розташованого неподалік Лимана й Святогірська, там виявили масове поховання біля 450 людей у лісі, зокрема зі слідами насильницької смерті та катувань, що викликало й гучну міжнародну реакцію.