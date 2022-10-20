У Лимані завершили ексгумацію 146 тіл з двох масових поховань

Поліцейські завершили слідчі дії на кладовищі в Лимані, де після деокупації було виявлено два масових поховання. Про це повідомляє Головне управління поліції в Донецькій області.

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"В одній локації покоїлися цивільні, в іншій – українські захисники. Вбитих закопували в траншеях, частина могил - безіменні. У результаті масштабної роботи, яка тривала понад два тижні, слідчі вилучили тіла 146 людей", - йдеться у повідомленні.

Загалом на деокупованих територіях північної Донеччини (фактично вони майже збігаються з межами Лиманської міської громади) ексгумовано 166 тіл, серед яких п’ятеро дітей.

З метою ідентифікації загиблих правоохоронці просять близьких родичів звернутися до найближчого відділення поліції для відібрання біологічних зразків і проведення молекулярно-генетичної експертизи.

Серед ексгумованих на півночі Донеччини цивільних громадян 85 – чоловіки, 66 – жінки, 5 дітей, стать ще 10 осіб не встановлено.

На сьогодні в самому Лимані встановлено 25 стихійних поховань, там працюють слідчо-оперативні групи. Загалом у визволених населених пунктах таких захоронень виявлено вже 58.

Фото: ГУНП в Донецькій області Фото: ГУНП в Донецькій області Фото: ГУНП в Донецькій області Фото: ГУНП в Донецькій області Фото: ГУНП в Донецькій області Фото: ГУНП в Донецькій області

Але щодня поліція отримує від жителів нові повідомлення про похованих людей і наразі ексгумація з одиничних стихійних могил триває. Однак до частини з цих могил через активні бойові дії досі доступу немає.

"Попереду найскладніше – встановити особу та причини смерті кожного загиблого. За попередніми даними, люди гинули від мінно-вибухових і осколкових поранень внаслідок російських обстрілів, а також з природних причин. Є тіла з ознаками насильницької смерті. Кількість осіб, яких було страчено російськими солдатами, буде оприлюднено після закінчення всіх експертиз", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, що у одній з братських могил у Лимані було виявлено 34 тіла українських військових. Окрім цього, згодом виявили у окремій могилі на території міста тіло ще одного військовослужбовця.