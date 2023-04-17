В Україні налагодять процес відбору ДНК-матеріалу в захисників

ДНК людини буде оцифровуватися та зберігатися в особовій справі військового. Завдяки наявності генетичних зразків буде спрощено процес ідентифікації загиблих.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук відбулася нарада з регіональними координаторами Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти.

Одне з надважливих питань, яке було розглянуто, – це попередній відбір генетичного ДНК-матеріалу у військових, які йдуть на службу до ЗСУ, і правоохоронців.

Наразі законодавством передбачено обов’язкове відібрання біологічного матеріалу у військовослужбовців, а також членів добровольчих формувань територіальних громад.

На виконання відповідного закону вже розроблено порядок відібрання зразків геномної інформації людини. Документ наразі погоджується центральними органами виконавчої влади.

Згідно з цим порядком ДНК людини буде оцифровуватися та зберігатися в особовій справі військового. Нині вже закуплено відповідне обладнання для відбору, оцифровування й зберігання ДНК-зразків.

"Безперечно, під час війни це надважливо. Генетичний матеріал усіх наших захисників повинен зберігатися в єдиній базі генетичних ознак. Саме завдяки наявності генетичних зразків буде спрощено процес ідентифікації. Сподіваюся, що відповідні органи прискорять процес запуску цієї процедури", – наголосила Верещук.

Нагадаємо, Україна вперше почала використовувати у воєнний час мобільні лабораторії для ідентифікації загиблих. Вони здатні обробляти ДНК-зразки за півтори години.