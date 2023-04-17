В Украине наладят процесс отбора ДНК-материала у защитников

ДНК человека будет оцифровываться и храниться в личном деле военного. Благодаря наличию генетических образцов будет упрощен процесс идентификации погибших.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук состоялось совещание с региональными координаторами Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести.

Один из важных вопросов, который был рассмотрен, – это предварительный отбор генетического ДНК-материала у военных, идущих на службу в ВСУ, и правоохранителей.

Законодательством предусмотрено обязательный отбор биологического материала у военнослужащих, а также членов добровольческих формирований территориальных общин.

Для выполнения соответствующего закона уже разработан порядок отбора образцов геномной информации человека. Документ сейчас рассматривается центральными органами исполнительной власти.

Согласно этому порядку ДНК человека будет оцифровываться и храниться в личном деле военного. В настоящее время уже закуплено соответствующее оборудование для отбора, оцифровки и хранения ДНК-образцов.

"Бесспорно, во время войны это очень важно. Генетический материал всех наших защитников должен храниться в единой базе генетических признаков. Именно благодаря наличию генетических образцов будет упрощен процесс идентификации. Надеюсь, что соответствующие органы ускорят процесс запуска этой процедуры", - подчеркнула Верещук.

Напомним, Украина впервые начала использовать в военное время мобильные лаборатории для идентификации погибших. Они способны обрабатывать ДНК-образцы за полтора часа.