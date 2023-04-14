Украина вернула тела еще 82 погибших защитников

Сегодня, 14 апреля, удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

Передача тел погибших защитников осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.

В Минреинтеграции напомнили, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.

В целом с начала полномасштабного вторжения РФ удалось вернуть тела 1591 защитников Украины их родным для достойного захоронения.

Напомним, 24 марта удалось вернуть домой тела 83 погибших украинских военных.