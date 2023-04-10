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Состоялся большой обмен пленными: домой вернулись, в частности, защитники Мариуполя и Гостомеля (ФОТО, ВИДЕО)

Пленные, украинские военные, 10 апреля 2023
Обмен пленными, 10 апреля 2023. Фото: Андрей Ермак / Telegram

Украина и Россия 10 апреля провели очередной большой обмен пленными – домой вернулись 100 украинцев. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, удалось вернуть военных, моряков, пограничников и нацгвардейцев. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля.

Известно, что некоторые имеют заболевания и серьезные ранения.

"Сделаем все, чтобы каждый из них получил всю необходимую помощь", – написал Ермак.

Обмен пленными, 10 апреля 2023 года

Напомним, предыдущее возвращение украинцев из российского плена состоялось 3 апреля. Тогда речь шла о 10 военных и двух гражданских. Пятеро среди тех людей – тяжелораненые.