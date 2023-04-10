Відбувся великий обмін полоненими: додому повернулися, зокрема, оборонці Маріуполя й Гостомеля (ФОТО, ВІДЕО)

Україна та Росія 10 квітня провели черговий великий обмін полоненими – додому повернулися 100 українців. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, вдалося повернути військових, моряків, прикордонників та нацгвардійців. Серед них є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля.

Відомо, що деякі мають захворювання та серйозні поранення.

"Зробимо все, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу", – написав Єрмак.

Обмін полоненими, 10 квітня 2023 року

Нагадаємо, попереднє повернення українців із російського полону відбулося 3 квітня. Тоді йшлося про 10 військових та двох цивільних. Пʼятеро серед тих людей – важкопоранені.