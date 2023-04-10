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Відбувся великий обмін полоненими: додому повернулися, зокрема, оборонці Маріуполя й Гостомеля (ФОТО, ВІДЕО)
Україна та Росія 10 квітня провели черговий великий обмін полоненими – додому повернулися 100 українців. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, вдалося повернути військових, моряків, прикордонників та нацгвардійців. Серед них є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля.
Відомо, що деякі мають захворювання та серйозні поранення.
"Зробимо все, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу", – написав Єрмак.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, попереднє повернення українців із російського полону відбулося 3 квітня. Тоді йшлося про 10 військових та двох цивільних. Пʼятеро серед тих людей – важкопоранені.