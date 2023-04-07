Росія відмовилася від обміну полоненими мусульманами на честь Рамадану, – ОП

Україна пропонувала Росії обміняти військовополонених, які сповідують іслам, за принципом "всіх на всіх" на честь початку Рамадану – священного місяця для мусульман. Однак РФ не підтримала цю ідею. Про це повідомила радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна в інтервʼю "Голосу Америки".

"Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до їхніх культури і традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму", – висловилася Зарівна.

При цьому вона зауважила, що така ініціатива – це одне з багатьох креативних рішень, до яких вдається українська переговорна сторона для обміну полонених.

Нагадаємо, крайнє повернення українців із російського полону відбулося 3 квітня. Тоді йшлося про 10 військових та двох цивільних. Пʼятеро серед цих людей – важкопоранені.