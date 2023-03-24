Суд звільнив з тюрми трьох полонених військових РФ для передачі за обміном

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області звільнив від відбуття покарання трьох російських військовослужбовців, засуджених в Україні за воєнні злочини.

Як передає "Судовий репортер", йдеться про водія-заряджаючого реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" Олександра Бобикіна, засуджений на Полтавщині 31 травня 2022 року, та танкістів Михайла Кулікова і Миколу Філатова, засуджених у Чернігові у серпні.

Бобикін був одним из тих, хто 24 лютого 2022 року з території Бєлгородської області Росії здійснював обстріл електропідстанції та житлових будинків у селищі Козача Лопань Харківської області та ветеринарного ліцею в сусідньому прикордонному селі.

Разом з навідником "Граду" Олександром Івановим, що теж згодом потрапив у полон після вторгнення в Україну, Бобикіна засудили до 11 років і 6 місяців тюрми. Іванова при цьому обміняли ще в листопаді 2022 року.

В свою чергу, оператор-навідник російського танку Куліков 26 лютого 2022 стріляв по житловій новозбудованій багатоповерхівці на околиці Чернігова. Його засудили до 10 років позбавлення волі.

Водій підбитого танку Філатов 1 березня 2022 року в одному з сіл Чернігівської області зірвав з шиї мирного мешканця золотий ланцюжок і присвоїв собі. За порушення законів і звичаїв війни його засудили до 8 років і 6 місяців тюрми.

Усіх трьох після засудження перевели з табору для військовополонених до Коломийської виправної колонії №41 для вібування покарання. 10 березня від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими прокурору надійшли матеріали про затвердження списку полонених росіян для обміну на оборонців України, які перебувають в полоні держави-агресора.

У свою чергу, Бобикін, Куліков і Філатов написали письмові заяви, що згодні на передачу Росії в обмін громадянина України, який утримується у РФ. Загалом троє росіян провели в Україні після полону більше року. Нагадаємо, що звільнення засуджених полонених, які йдуть на обмін, було законодавчо дозволено Верховною Радою в кінці липня 2022 року.

Зазначимо також, що у п'ятницю Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що Україна в односторонньому порядку передала Росії всіх важкопоранених та важкохворих полонених окупантів, стан яких дозволяв таке транспортування.