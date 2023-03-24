Суд освободил из тюрьмы троих пленных военных РФ для передачи по обмену

Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области освободил от отбывания наказания троих российских военнослужащих, осужденных в Украине за военные преступления.

Как передает "Судебный репортер", речь идет о водителе-заряжающем реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" Александре Бобыкине, осужденном в Полтавской области 31 мая 2022 года, и танкистах Михаиле Куликове и Николае Филатове, осужденных в Чернигове в августе.

Бобыкин был одним из тех, кто 24 февраля 2022 года с территории Белгородской области России вел обстрел по электроподстанции и жилым домам в поселке Казачья Лопань Харьковской области и ветеринарному лицею в соседнем приграничном селе.

Вместе с наводчиком "Града" Александром Ивановым, также впоследствии попавшим в плен после вторжения в Украину, Бобыкина приговорили к 11 годам и 6 месяцам тюрьмы. Иванова при этом обменяли еще в ноябре 2022 года.

В свою очередь, оператор-наводчик российского танка Куликов 26 февраля 2022 года стрелял по жилой новостройке на окраине Чернигова. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Водитель подбитого танка Филатов 1 марта 2022 года в одном из сел Черниговской области сорвал с шеи мирного жителя золотую цепочку и присвоил себе. За нарушение законов и обычаев войны его приговорили к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы.

Всех троих после осуждения перевели из лагеря для военнопленных в Коломыйскую исправительную колонию №41 для отбывания наказания. 10 марта от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными прокурору поступили материалы об утверждении списка пленных россиян для обмена на находящихся в плену государства-агрессора защитников Украины.

В свою очередь, Бобыкин, Куликов и Филатов написали письменные заявления, что согласны на передачу России в обмен удерживаемого в РФ гражданина Украины. В общей сложности трое россиян провели в Украине после плена более года. Напомним, что освобождение идущих на обмен осужденных пленных было законодательно разрешено Верховной Радой в конце июля 2022 года.

Отметим также, что в пятницу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Украина в одностороннем порядке передала России всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных оккупантов, состояние которых разрешало такую транспортировку.