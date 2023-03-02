В штабе по военнопленным назвали количество защитников, возвращенных Украиной по обмену

С начала деятельности Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными было совершено уже 38 обменов пленными, благодаря чему освобождены 1863 человека. Об этом говорится в сообщении штаба.

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Среди освобожденных – 1756 защитников и защитниц, а также 135 гражданских лиц. Кроме того, отмечено, что на родную землю было возвращено 1409 тел погибших защитников.

"Координационный штаб постоянно оказывает поддержку семьям наших воинов: в среднем в сутки 419 семей защитников получают помощь от консультантов штаба. Всего за это время семьям пленных предоставлено почти 28 тысяч консультаций, как в телефонном режиме, так и во время личных приемов", - сказано в сообщении.

Как отметил руководитель рабочей группы по взаимодействию со СМИ и родственниками защитников Андрей Юсов, штаб не прекращает международную деятельность с целью давления на оккупантов для возвращения украинских защитников.

Так, уже подано 120 исков в Европейский суд по правам человека, в частности, речь идет о делах по всем командирам, бывшим на территории комбината "Азовсталь" в ходе обороны Мариуполя.

Напомним, последний большой обмен пленными с российской стороной состоялся 16 февраля: тогда Украина вернула 100 силовиков, в том числе нацгвардейцев, пограничников и военнослужащих Вооруженных сил, а также одного гражданского. 94 из них участвовали в обороне Мариуполя.