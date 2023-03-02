У штабі з питань військовополонених назвали число захисників, що повернулися по обміну

З початку діяльності Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими було здійснено вже 38 обмінів полоненими, завдяки чому звільнено 1863 особи. Про це йдеться у повідомленні штабу.

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Серед звільнених - 1756 захисників та захисниць, а також 135 цивільних громадян. Крім того, зазначено, що на рідну землю бул повернуто 1409 тіл загиблих оборонців.

"Координаційний штаб постійно надає підтримку родинам наших воїнів: у середньому за добу 419 родин оборонців отримують допомогу від консультантів штабу. Загалом за цей час родинам полонених надано майже 28 тисяч консультацій, як в телефонному режимі, так і під час особистих прийомів", - сказано в повідомленні.

Як зазначив керівник робочої групи з питань взаємодії зі ЗМІ та родичами захисників Андрій Юсов, штаб не припиняє міжнародну діяльність з метою тиску на окупантів задля повернення українських захисників.

Так, вже подано 120 позовів до Європейського суду з прав людини, зокрема йдеться про справи щодо всіх командирів, які були на території комбінату "Азовсталь" під час оборони Маріуполя.

Нагадаємо, що останній великий обмін полоненими з російською стороною відбувся 16 лютого: тоді Україна повернула 100 силовиків, зокрема нацгвардійців, прикордонників та військовослужбовців Збройних сил, а також одного цивільного. 94 з них брали участь в обороні Маріуполя.