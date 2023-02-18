Дело сбитого пилота истребителя РФ, застрелившего жителя Чернигова после приземления, передали в суд

Черниговская областная прокуратура в порядке специального досудебного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего Вооруженных сил России, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

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Как говорится в сообщении ведомства, следствие установило, что 5 марта 2022 пилот сбитого самолета ВС РФ приземлился на территории одного из частных домохозяйств в Чернигове.

"Военный государства-агрессора пытался скрыться, но его обнаружил хозяин дома. Владелец домохозяйства был в гражданской одежде, не имел при себе оружия и не представлял опасности, то есть находился под защитой международного гуманитарного права", - отмечают в прокуратуре.

Однако российский военнослужащий умышленно расстрелял мужчину из пистолета, в результате чего тот от полученных травм скончался на месте.

Также продолжается расследование по фактам возможной причастности этого же военного армии РФ к бомбардировке гражданских объектов в Чернигове.

Отметим, что речь идет о майоре Александре Красноярцеве, летчике 2-го смешанного авиаполка (воинская часть 86789, Челябинская область РФ). В интервью, опубликованном 24 марта, он признал, что убил мирного жителя перед тем, как сдаться в плен после сбитися его истребителя Су-34.

"Штурман (Константин Криволапов) привел в действие средство аварийного покидания. Упал на дом, скатился на забор. Уже за забором услышал "Русский, выходи!". Побежал, перепрыгнув через забор, посмотрел за ворота: там народу было много. Побежал за дом, а за мной побежал мужик, пытался меня догнать - не знаю, с вилами или чем-то. Применил оружие - ПМ. Несколько раз", - рассказал Красноярцев.

При этом 1 октября начальник главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил в телеэфире, что "летчика Красноярцева мы обменяли месяцев четыре-пять назад: мы его обменяли на наших пилотов - если не ошибаюсь, на пятерых".