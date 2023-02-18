Справу збитого пілота винищувача РФ, що застрелив мешканця Чернігова після приземлення, передали до суду

Чернігівська обласна прокуратура у порядку спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця Збройних сил Росії, який обвинувачується у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

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Як ідеться у повідомленні відомства, слідство встановило, що 5 березня 2022 року пілот збитого літака ЗС РФ приземлився на території одного з приватних домогосподарств у Чернігові.

"Військовий держави-агресора намагався сховатись, але його виявив господар будинку. Власник домогосподарства був у цивільному одязі, не мав при собі зброї і не становив небезпеки, тобто перебував під захистом міжнародного гуманітарного права", - зазначають в прокуратурі.

Натомість російський військовослужбовець умисно розстріляв чоловіка з пістолета, внаслідок чого той від отриманих травм помер на місці.

Також триває розслідування у провадженні за фактами можливої причетності цього ж військового армії РФ до бомбардування цивільних об’єктів у Чернігові.

Зазначимо, що йдеться про майора Олександра Красноярцева, льотчика 2-го змішаного авіаполку (військова частина 86789, Челябінська область РФ). В інтерв'ю, опублікованому 24 березня, він визнав, що вбив мирного мешканця перед тим, як здатись у полон після збиття його винищувача Су-34.

"Штурман (Костянтин Криволапов) привів у дію засіб аварійного залишення. Впав на будинок, скотився на паркан. Вже за парканом почув "Росіянин, виходь!". Побіг, перестрибнувши через паркан, глянув за ворота: там народу було багато. Побіг за дім, а за мною побіг мужик, намагався мене наздогнати - не знаю, з вилами чи чимось. Застосував зброю - ПМ. Кілька разів", - розповів Красноярцев.

Натомість 1 жовтня начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив у телеефірі, що "льотчика Красноярцева ми обміняли місяців чотири-п'ять тому: ми його обміняли на наших пілотів - якщо не помиляюся, на п'ятьох".