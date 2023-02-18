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Справу збитого пілота винищувача РФ, що застрелив мешканця Чернігова після приземлення, передали до суду

Справу збитого пілота винищувача РФ, що застрелив мешканця Чернігова після приземлення, передали до суду
Олександр Красноярцев. Фото: скріншот відео YouTube/VolodymyrZolkin

Чернігівська обласна прокуратура у порядку спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця Збройних сил Росії, який обвинувачується у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

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Як ідеться у повідомленні відомства, слідство встановило, що 5 березня 2022 року пілот збитого літака ЗС РФ приземлився на території одного з приватних домогосподарств у Чернігові.

"Військовий держави-агресора намагався сховатись, але його виявив господар будинку. Власник домогосподарства був у цивільному одязі, не мав при собі зброї і не становив небезпеки, тобто перебував під захистом міжнародного гуманітарного права", - зазначають в прокуратурі.

Натомість російський військовослужбовець умисно розстріляв чоловіка з пістолета, внаслідок чого той від отриманих травм помер на місці.

Також триває розслідування у провадженні за фактами можливої причетності цього ж військового армії РФ до бомбардування цивільних об’єктів у Чернігові.

Зазначимо, що йдеться про майора Олександра Красноярцева, льотчика 2-го змішаного авіаполку (військова частина 86789, Челябінська область РФ). В інтерв'ю, опублікованому 24 березня, він визнав, що вбив мирного мешканця перед тим, як здатись у полон після збиття його винищувача Су-34.

"Штурман (Костянтин Криволапов) привів у дію засіб аварійного залишення. Впав на будинок, скотився на паркан. Вже за парканом почув "Росіянин, виходь!". Побіг, перестрибнувши через паркан, глянув за ворота: там народу було багато. Побіг за дім, а за мною побіг мужик, намагався мене наздогнати - не знаю, з вилами чи чимось. Застосував зброю - ПМ. Кілька разів", - розповів Красноярцев.

Натомість 1 жовтня начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив у телеефірі, що "льотчика Красноярцева ми обміняли місяців чотири-п'ять тому: ми його обміняли на наших пілотів - якщо не помиляюся, на п'ятьох".

Автор:
Тимофій Бесп'ятов