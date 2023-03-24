Не обмен. Украина передала России всех тяжелораненых пленных оккупантов (ВИДЕО)

Украина в одностороннем порядке передала России всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращении тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право.

"В то же время государство-агрессорка, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения. Все эти категории граждан согласно международному гуманитарному праву должны быть возвращены Украине путем репатриации без всяких условий", - отмечают в Координационном штабе.

Кроме того, Россия отказывается допускать в места их содержания представителей Международного комитета Красного Креста, не обеспечивает их связью с родными, надлежащим питанием, медицинской помощью, намеренно создавая бесчеловечные условия пребывания в неволе.

"Украина призывает мировое сообщество усиливать давление на государство-агрессорку, чтобы заставить Россию соблюдать международное гуманитарное право и освободить из плена всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - добавили в штабе.

Напомним, 24 марта, удалось вернуть домой тела 83 погибших украинских военных .