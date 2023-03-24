Не обмін. Україна передала Росії всіх важкопоранених полонених окупантів (ВІДЕО)

Україна в односторонньому порядку передала Росії всіх важкопоранених та важкохворих полонених окупантів, стан яких дозволяв транспортування.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право.

"Водночас держава-агресорка, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення. Усі ці категорії громадян згідно з міжнародним гуманітарним правом мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов", - наголошують у Координаційному штабі.

Крім того, Росія відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі.

"Україна закликає світову спільноту посилювати тиск на державу-агресорку, аби змусити Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права та звільнити з полону всіх незаконно утримуваних громадян України", - додали у штабі.

Нагадаємо, 24 березня, вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.