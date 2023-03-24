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Україна повернула тіла ще 83 полеглих захисників
Сьогодні, 24 березня, вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Зазначається, що передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
У відомстві додали, що передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Мінреінтеграції нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ з ТОТ вдалося повернути тіла 1509 захисників України їхнім рідним для гідного поховання.
Зазначимо, 3 березня вдалося повернути додому тіла 17 загиблих оборонців України.