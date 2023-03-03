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Суспільство
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Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників

Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників

За сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами сьогодні, 3 березня, вдалося повернути додому тіла 17 загиблих оборонців України.

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Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф з ТОТ вдалося повернути тіла 1426 захисників України їхнім рідним для гідного поховання.

У відомстві нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Зазначимо, 10 лютого вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України.

Нагадаємо, з початку діяльності Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими було здійснено вже 38 обмінів полоненими, завдяки чому звільнено 1863 особи.

Автор:
Світлана Манько