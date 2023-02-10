Україна повернула тіла 61 полеглого захисника

Сьогодні, 10 лютого, за сприяння Мінреінтеграції й Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України.

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Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали свої життя за майбутнє України.

У суботу, 4 лютого, відбувся черговий обмін полоненими між країною- агресором РФ та Україною. З російського полону звільнили 116 захисників.