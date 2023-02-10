ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Україна повернула тіла 61 полеглого захисника

Україна повернула тіла 61 полеглого захисника

Сьогодні, 10 лютого,  за сприяння Мінреінтеграції й Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали свої життя за майбутнє України.

У суботу, 4 лютого, відбувся черговий обмін полоненими між країною- агресором РФ та Україною. З російського полону звільнили 116 захисників.

Автор:
Світлана Манько