Україна повернула з російського полону 116 захисників (ФОТО, ВІДЕО)

У суботу, 4 лютого, відбувся черговий обмін полоненими між країною- агресором РФ та Україною. З російського полону звільнили 116 захисників.

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Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв", - зазначив він.

За його словами, серед звільнених 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких - із ССО. Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п’ятеро з прикордонної служби, двоє з ВМС та один представник ДСНС.

Крім того, Україна повернула тіла загиблих іноземних волонтерів- добровольців - Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью. Також вдалося повернути тіло загиблого воїна-добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну - Кулика Євгенія Олеговича.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запевнив, що всі звільнені з полону громадяни отримають необхідну медичну допомогу, матимуть змогу відновити документи і банківські картки.

Нагадаємо, Міністерство з реінтеграції окупованих територій повідомляло, що у 2022 році з російського полону було повернуто 1596 осіб, зокрема 1464 військовослужбовці та 132 цивільні особи.