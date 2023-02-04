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Украина вернула из российского плена 116 защитников (ФОТО, ВИДЕО)
В субботу, 4 февраля, состоялся очередной обмен пленными между страной-агрессором РФ и Украиной. Из российского плена освободили 116 защитников.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления и других наших героев", – отметил он.
По его словам, среди освобожденных 87 воинов ВСУ, двое из которых – из ССО. Восемь бойцов ТРО, семеро из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из пограничной службы, двое из ВМС и один представитель ГСЧС.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, Украина вернула тела погибших иностранных добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью. Также удалось вернуть тело погибшего воина-добровольца – украинца, служившего во Французском иностранном легионе, который после начала полномасштабного российского вторжения вернулся защищать Украину – Кулика Евгения Олеговича.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заверил, что все освобожденные из плена граждане получат необходимую медицинскую помощь, смогут восстановить документы и банковские карты.
Напомним, Министерство по реинтеграции оккупированных территорий сообщало, что в 2022 году из российского плена было возвращено 1596 человек, в том числе 1464 военнослужащих и 132 гражданских лица.