Украина вернула из российского плена 116 защитников (ФОТО, ВИДЕО)

В субботу, 4 февраля, состоялся очередной обмен пленными между страной-агрессором РФ и Украиной. Из российского плена освободили 116 защитников.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления и других наших героев", – отметил он.

По его словам, среди освобожденных 87 воинов ВСУ, двое из которых – из ССО. Восемь бойцов ТРО, семеро из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из пограничной службы, двое из ВМС и один представитель ГСЧС.

Кроме того, Украина вернула тела погибших иностранных добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью. Также удалось вернуть тело погибшего воина-добровольца – украинца, служившего во Французском иностранном легионе, который после начала полномасштабного российского вторжения вернулся защищать Украину – Кулика Евгения Олеговича.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заверил, что все освобожденные из плена граждане получат необходимую медицинскую помощь, смогут восстановить документы и банковские карты.

Напомним, Министерство по реинтеграции оккупированных территорий сообщало, что в 2022 году из российского плена было возвращено 1596 человек, в том числе 1464 военнослужащих и 132 гражданских лица.