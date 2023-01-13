Семьи украинских военнопленных предупредили о мошенниках из России

Российские веб-ресурсы начали массово рассылать семьям украинских защитников смс-сообщения с предложением заполнить анкету, которая якобы поможет найти пленного на территории Российской Федерации или на оккупированных ею территориях Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными предостерегает: под видом "помощи" семьям, разыскивающим пропавших без вести, спецслужбы России проводят сбор персональных данных, что в итоге может помешать положению защитников в плену и помешает их освобождению", - говорится в сообщении.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными рекомендует родным и близким украинских военных:

игнорировать любые посторонние неофициальные сообщения;

не предоставлять никакой личной информации о своих родственниках подозрительным лицам/сайтам/телеграмм-каналам;



сообщать о случаях незаконного сбора персональных данных в правоохранительные органы Украины.



"Ради безопасности украинских военных все вопросы, связанные с их пребыванием в плену, следует обсуждать с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными - единственным профильным государственным институтом, занимающимся вопросами помощи и освобождения из плена", - добавили в ведомстве.

Напомним, Министерство по реинтеграции оккупированных территорий сообщало, что в 2022 году из российского плена было возвращено 1596 человек, в том числе 1464 военнослужащих и 132 гражданских лица.