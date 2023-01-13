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Родини українських військовополонених попередили про шахраїв з Росії
Російські веб-ресурси почали масово розсилати родинам українських захисників смс-повідомлення з пропозицією заповнити анкету, яка буцімто допоможе знайти полоненого на території Російської Федерації чи на окупованих нею територіях України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими застерігає: під виглядом "допомоги" сім’ям, котрі розшукують зниклих безвісти, спецслужби Росії проводять збір персональних даних, що у підсумку може зашкодити становищу захисників у полоні і завадить їхньому звільненню", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими рекомендує рідним і близьким українських військових:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- ігнорувати будь-які сторонні неофіційні повідомлення;
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не надавати жодної особистої інформації про своїх родичів підозрілим особам/сайтам/телеграм-каналам;
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повідомляти про випадки незаконного збору персональних даних до правоохоронних органів України.
"Заради безпеки українських військових усі питання, пов’язані з їхнім перебуванням у полоні, слід обговорювати з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими - єдиною профільною державною інституцією, котра займається питаннями допомоги та звільнення з полону", - додали у відомстві.
Нагадаємо, Міністерство з реінтеграції окупованих територій повідомляло, що у 2022 році з російського полону було повернуто 1596 осіб, зокрема 1464 військовослужбовці та 132 цивільні особи.