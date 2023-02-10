Украина вернула тела 61 погибшего защитника

Сегодня, 10 февраля, при содействии Минреинтеграции и Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с соблюдением международного гуманитарного права.

Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть родным тела 888 защитников, отдавших свои жизни за будущее Украины.

В субботу, 4 февраля, состоялся очередной обмен пленными между страной-агрессором РФ и Украиной. Из российского плена освободили 116 защитников.