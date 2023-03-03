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Украина вернула тела еще 17 погибших защитников
При содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами сегодня, 3 марта, удалось вернуть домой тела 17 погибших защитников Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
Отмечается, что передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Всего с начала полномасштабного вторжения России удалось вернуть тела 1426 защитников Украины их родным для достойного захоронения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В ведомстве напомнили, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.
Отметим, 10 февраля удалось вернуть родным тела 61 защитник Украины.
Напомним, с начала деятельности Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными было совершено уже 38 обменов пленными, благодаря чему уволены 1863 человека.