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Общество
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Украина вернула тела еще 17 погибших защитников

Украина вернула тела еще 17 погибших защитников

При содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами сегодня, 3 марта, удалось вернуть домой тела 17 погибших защитников Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Всего с начала полномасштабного вторжения России  удалось вернуть тела 1426 защитников Украины их родным для достойного захоронения.

В ведомстве напомнили, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.

Отметим, 10 февраля удалось вернуть родным тела 61 защитник Украины.

Напомним, с начала деятельности Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными было совершено уже 38 обменов пленными, благодаря чему уволены 1863 человека.

Автор:
Светлана Манько