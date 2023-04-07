Россия отказалась от обмена пленными мусульманами в честь Рамадана, – ОП

Украина предлагала России обменять военнопленных, исповедующих ислам, по принципу "всех на всех" в честь начала Рамадана – священного месяца для мусульман. Однако РФ не поддержала эту идею. Об этом сообщила советница руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная в интервью "Голосу Америки".

"Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма", – высказалась Заривная.

При этом она отметила, что такая инициатива – одно из многих креативных решений, к которым прибегает украинская переговорная сторона для обмена пленных.

Напомним, крайнее возвращение украинцев из российского плена произошло 3 апреля. Тогда речь шла о 10 военных и двух гражданских. Пятеро среди этих людей – тяжелораненые.