Военные и гражданские. Украина вернула из плена еще 12 украинцев (ФОТО, ВИДЕО)

Украина 3 апреля вернула из российского плена еще 10 военных и двух гражданских украинцев. Среди них пятеро тяжелораненых.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Освобожденные военные были захвачены в плен, в частности, в боях у Бахмута, сел Опытного и Орехово-Васильевки в Донецкой области, вблизи Кременной и Червонопоповки на Луганщине.

Также возвращены двое гражданских, которых агрессор содержал в качестве заложников: из села Липцы Харьковской области и Мариуполя.

Отмечается, что с начала широкомасштабного вторжения из плена освобождены уже 2005 украинцев.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что возвращение украинцев состоялось в ответ на репатриацию тяжелораненых и тяжелобольных пленных российских военных, которая состоялась 24 марта.

Напомним, Украина 24 марта в одностороннем порядке передала России всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных оккупантов, состояние которых позволяло транспортировку.