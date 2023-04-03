Військові та цивільні. Україна повернула з полону ще 12 українців (ФОТО, ВІДЕО)

Україна 3 квітня повернула з російського полону ще 10 військових та двоє цивільних українців. Серед них п’ятеро важкопоранених.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Звільнені військові були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині.

Також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя.

Зазначається, що від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що повернення українців відбулося у відповідь на репатріацію важкопоранених та важкохворих полонених російських військових, яка відбулася 24 березня.

Нагадаємо, Україна 24 березня в односторонньому порядку передала Росії всіх важкопоранених та важкохворих полонених окупантів, стан яких дозволяв транспортування.