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Військові та цивільні. Україна повернула з полону ще 12 українців (ФОТО, ВІДЕО)
Україна 3 квітня повернула з російського полону ще 10 військових та двоє цивільних українців. Серед них п’ятеро важкопоранених.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Звільнені військові були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині.
Також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначається, що від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що повернення українців відбулося у відповідь на репатріацію важкопоранених та важкохворих полонених російських військових, яка відбулася 24 березня.
Нагадаємо, Україна 24 березня в односторонньому порядку передала Росії всіх важкопоранених та важкохворих полонених окупантів, стан яких дозволяв транспортування.