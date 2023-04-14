Україна повернула тіла ще 82 полеглих захисників

Сьогодні, 14 квітня, вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Передача тіл загиблих оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

У Мінреінтеграції нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ з ТОТ вдалося повернути тіла 1591 захисників України їхнім рідним для гідного поховання.

24 березня, вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.