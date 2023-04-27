В Україні розробляють порядок відбору ДНК-матеріалу у військовослужбовців

Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук провела нараду, ключовим питанням якої було налагодження процесу попереднього відбору ДНК-матеріалів у військовослужбовців, правоохоронців і членів добровольчих формувань територіальних громад.

Вже найближчим часом в Україні вже буде запущено цей процес, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що кожне відомство напрацьовує індивідуальний порядок відбору і зберігання ДНК-матеріалів. Представники силових структур запевнили, що вже найближчим часом ДНК людей буде оцифровуватися та зберігатися в особовій справі.

"Дякуємо нашим силовикам за оперативність у вирішенні цього питання. Вони напрацьовують нові механізми, що спростять за необхідності процес ідентифікації людей. На жаль, зараз це на часі, тож маємо всіляко цьому сприяти", – наголосила Ірина Верещук.

Нагадаємо, Україна вперше почала використовувати у воєнний час мобільні лабораторії для ідентифікації загиблих. Вони здатні обробляти ДНК-зразки за півтори години.