В Украине разрабатывают порядок отбора ДНК-материала у военнослужащих

Вице-премьер-министр Ирины Верещук провела совещание, ключевым вопросом которого было налаживание процесса предварительного отбора ДНК-материалов у военнослужащих, правоохранителей и членов добровольческих формирований территориальных общин.

Уже в ближайшее время в Украине уже будет запущен этот процесс, сообщает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сообщается, что каждое ведомство вырабатывает индивидуальный порядок отбора и хранения ДНК-материалов. Представители силовых структур заверили, что уже в ближайшее время ДНК людей будет оцифровываться и храниться в личном деле.

"Спасибо нашим силовикам за оперативность в решении этого вопроса. Они нарабатывают новые механизмы, которые упростят при необходимости процесс идентификации людей. К сожалению, сейчас это своевременно, поэтому должны всячески этому способствовать", - подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним, Украина впервые начала использовать в военное время мобильные лаборатории для идентификации погибших. Они способны обрабатывать ДНК-образцы за полтора часа.