В Киеве задержали агентов РФ, которые за деньги скорректировали удар по городу 21 сентября

Киберспециалисты Службы безопасности задержали двух российских агентов, корректировавших воздушную атаку РФ на Киев в ночь на 21 сентября этого года.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что накануне этой даты задержанные направили россиянам координаты для удара по городу.

"Основными целями вражеской атаки являлись столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия", - отметили в СБУ.

По данным следствия, "наведением" российских ракет на Киев занимались двое местных жителей, работавших на главное управление генштаба вооруженных сил РФ (известное как ГРУ).

"В поле зрения военной разведки РФ они попали из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях, которые распространялись после начала полномасштабного вторжения агрессора. Затем представитель российского ГРУ дистанционно завербовал обоих мужчин и поставил им задачу сбора разведданных на территории Киева", - сообщили в СБУ.

По указанию российской спецслужбы агенты отслеживали места базирования и перемещения сил обороны в столичном регионе.

Для этого выходили на улицы и скрыто фиксировали пункты дислокации украинских защитников. Также фигуранты "втемную" использовали своих знакомых, у которых выспрашивали "нужную" информацию под видом бытовых разговоров.

Кроме того, вражеские агенты присылали своему российскому куратору фотографии и геолокации стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры.

"Для передачи сведений предатели использовали мессенджер, а чтобы замаскировать "сеансы" связи, создали несколько анонимных аккаунтов. За каждую выполненную задачу злоумышленники получали из РФ деньги, которые поступали на их банковские карты от анонимных "плательщиков"", - подчеркнули в СБУ.

Во время обысков по местам проживания обоих фигурантов изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для фотографирования украинских объектов и переписки с агрессором.

Также найдены банковские карты, на которые российские агенты получали средства от своего "куратора" из ГРУ.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения)", - отметили в СБУ.

Там добавили, что злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее Служба безопасности задержала еще одну осведомительницу российских спецслужб, которая участвовала в подготовке новой серии воздушных атак РФ на Одесскую область.