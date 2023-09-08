По "горячим следам" задержали россиянку, корректировавшую вражеские удары по Сумам

Контрразведка Службы безопасности задержала российскую информаторку, корректировавшую воздушную атаку РФ по Сумам в ночь на 7 сентября этого года. Для удара оккупанты применили ракеты и дроны-камикадзе типа "Шахед".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, "наведением" российского оружия по приграничному областному центру занималась гражданка РФ, имеющая вид на жительство в Украине и длительное время проживающая в Сумах.

После начала полномасштабного вторжения в Россию женщина начала дистанционно сотрудничать с главным управлением генштаба вооруженных сил страны-агрессора (известного как ГРУ).

"По указанию военной разведки РФ их приспешница собирала информацию о городских объектах, которые считала местами возможного пребывания украинских защитников. Для сбора разведданных она обходила территорию областного центра якобы по своим делам или "втемную" выспрашивала "нужные" сведения у своих знакомых", – отмечают в СБУ.

Получившуюся информацию фигурантка отправляла вражеской спецслужбе через мессенджер в виде текстовых сообщений с координатами украинских объектов.

Кроме того, злоумышленница выполняла еще одну задачу российского ГРУ – создание на территории областного центра собственной агентурной сети.

"Для этого злоумышленница подыскивала своих единомышленников, которым предлагала пойти на сотрудничество с оккупантами в войне против Украины", - подчеркивают в СБУ.

В ходе обысков у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в взрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (подстрекательство к государственной измене в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения с целью предоставления такой информации представителям государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, если оно повлекло тяжкие последствия).

"Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит пожизненное заключение", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности разоблачила и задержала еще одного агента ФСБ РФ в ходе контрдиверсионных мер в Сумской области. Он собирал информацию и проводил фото- и видеофиксацию объектов сил обороны в приграничных районах области.