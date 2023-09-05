Снимала стратегические объекты под видом "селфи": в Харькове задержали агентку РФ

Служба безопасности задержала еще одну российскую информаторку, корректировавшую российские воздушные атаки по Харькову. Именно по ее координатам летом 2022 года захватчики нанесли ракетный удар по производственным цехам местного завода энергетической отрасли Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что для того чтобы скорректировать вражескую атаку РФ, злоумышленница сфотографировала себя на фоне промышленного объекта с привязкой к местности и отправила фото агрессору.

"Вражеской корректировщицей оказалась работница пострадавшего предприятия, которую ФСБ привлекла к сотрудничеству во время ее поездки в Москву еще до начала полномасштабного вторжения РФ. После 24 февраля прошлого года на нее вышел представитель российской спецслужбы и поставил задачу передавать ему геолокации украинских защитников и критической инфраструктуры в городе ", – отмечают в СБУ.

По данным следствия, для коммуникации с агрессором женщина использовала популярный мессенджер, а для конспирации постоянно меняла мобильные телефоны.

Для передачи координат украинских объектов фигурантка делала напротив них "селфи", затем отправляла фото в ФСБ и после этого сразу удаляла снимки с телефона. Чтобы замаскировать подрывную деятельность в пользу ФСБ, их приспешница активно публиковала в соцсетях собственные комментарии, в которых демонстративно критиковало военно-политическое руководство РФ", - подчеркивают правоохранители.

Однако ей это не помогло. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время выполнения ею новой вражеской разведзадачи.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы", - отметили в СБУ.

Напомним, Служба безопасности собрала доказательную базу на трех российских информаторов, корректировавших воздушные атаки РФ по Донецкой и Днепропетровской областям. Злоумышленники получили 14, 12 и 9 лет заключения.