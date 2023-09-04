В Сумской области задержали агента ФСБ: передавал врагу разведданные по охране границы и позициям ВСУ

Служба безопасности разоблачила и задержала еще одного агента ФСБ РФ в ходе контрдиверсионных мер в Сумской области. Он собирал информацию и проводил фото- и видеофиксацию объектов сил обороны в приграничных районах области.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что под видом "рабочих" поездок по региону на собственном автомобиле мужчина шпионил за Силами обороны на северной границе Украины с РФ. Полученные данные агент отправлял врагу через одного из мессенджеров.

Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали, что фигурант скрыто уезжал на территорию РФ, чтобы провезти контрабанду и встретиться с представителями страны-агрессора.

"По данным следствия, российским агентом оказался житель Шосткинского района, попавший в поле зрения вражеской спецслужбы из-за связей с криминалитетом в РФ. Злоумышленник был завербован еще до полномасштабной агрессии, а после 24 февраля 2022 года продолжил сотрудничество с врагом", - сообщили в СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника при попытке передачи разведданных об украинских защитниках.

При обыске в доме и автомобиле фигуранта обнаружены мобильные телефоны с доказательствами его переписки с агрессором.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 201 (контрабанда).

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности задержала сторонницу рашизма, которая "сливала" врагу информацию о местах базирования Сил обороны в приграничных с РФ районах Сумщины для прорыва российских ВРГ через границу.