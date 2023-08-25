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Преступность
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Учительница из Краматорска "сливала" рашистам геолокации подразделений ВСУ под Бахмутом

СБУ задержала предательницу, которая «сливала» рашистам геолокации подразделений ВСУ, контрнаступающих под Бахмутом
СБУ задержала предательницу, которая «сливала» рашистам геолокации подразделений ВСУ, контрнаступающих под Бахмутом

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну российскую агентку, которая передавала агрессору разведданные о дислокации Сил обороны в Донецкой области. Злоумышленницей оказалась учительница одного из лицеев в Краматорске, работавшая на главное управление генштаба вооруженных сил РФ (известного как ГРУ).

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по указанию российской военной разведки женщина собирала информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении под Бахмутом.

"Врага особенно интересовали данные о маршрутах движения тяжелой бронетехники и артиллерийского вооружения украинских защитников. Полученные сведения предательница дистанционно передавала в российский ГРУ через "связного" из временно оккупированной части Луганской области. Именно при его "помощи" российская спецслужба осуществила вербовку учительницы", - отмечают в разведке.

По имеющимся данным, развединформация потребовалась оккупантам для планирования боевых операций, направленных на замедление контрнаступления ВСУ в регионе.

Агентша передавала сведения через мессенджер в виде фото с привязкой к местности и электронными координатами.

Для конспирации она подписала "связного" женским именем.

В ходе обысков у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавляют, что суд избрал учительнице меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время идет расследование. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

Ранее контрразведчики СБУ задержали еще одного информатора ФСБ, собиравшего разведданные на прифронтовой территории Донбасса. Злоумышленником оказался адвокат из Краматорска, который в течение 2019-2022 годов проживал на территории РФ и контактировал со спецслужбой страны-агрессора.

Автор:
Светлана Манько