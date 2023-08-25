Учительница из Краматорска "сливала" рашистам геолокации подразделений ВСУ под Бахмутом

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну российскую агентку, которая передавала агрессору разведданные о дислокации Сил обороны в Донецкой области. Злоумышленницей оказалась учительница одного из лицеев в Краматорске, работавшая на главное управление генштаба вооруженных сил РФ (известного как ГРУ).

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по указанию российской военной разведки женщина собирала информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении под Бахмутом.

"Врага особенно интересовали данные о маршрутах движения тяжелой бронетехники и артиллерийского вооружения украинских защитников. Полученные сведения предательница дистанционно передавала в российский ГРУ через "связного" из временно оккупированной части Луганской области. Именно при его "помощи" российская спецслужба осуществила вербовку учительницы", - отмечают в разведке.

По имеющимся данным, развединформация потребовалась оккупантам для планирования боевых операций, направленных на замедление контрнаступления ВСУ в регионе.

Агентша передавала сведения через мессенджер в виде фото с привязкой к местности и электронными координатами.

Для конспирации она подписала "связного" женским именем.

В ходе обысков у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавляют, что суд избрал учительнице меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время идет расследование. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

Ранее контрразведчики СБУ задержали еще одного информатора ФСБ, собиравшего разведданные на прифронтовой территории Донбасса. Злоумышленником оказался адвокат из Краматорска, который в течение 2019-2022 годов проживал на территории РФ и контактировал со спецслужбой страны-агрессора.