В Сумской области задержали агентку РФ, которая "сливала" данные для прорыва российских ДРГ через границу

Служба безопасности задержала сторонницу рашизма, которая "сливала" врагу информацию о местах базирования Сил обороны в приграничных с РФ районах Сумщины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что особенно врага интересовала дислокация подразделений ВСУ и Госпогранслужбы, которые обеспечивают защиту областного центра и государственной границы на северо-восточных рубежах Украины.

"Разведанные потребовались захватчикам для осуществления прицельных воздушных атак по позициям украинских защитников и возможной подготовке "прорыва" российских ДРГ на территорию региона", - подчеркнули в СБУ.

Однако все эти "планы" окупантов были сорваны правоохранителями, которые своевременно разоблачили вражескую информаторку, задокументировали ее преступные действия и задержали.

"Злоумышленницей оказалась пророссийски настроенная жительница Сумского района, которая активно распространяла собственные антиукраинские сообщения в запрещенных "Одноклассниках". Деструктивный контент фигурантки привлек внимание представителей спецслужб страны-агрессора, которые впоследствии дистанционно привлекли женщину к сотрудничеству, пообещав "беспрепятственное" оформление российского гражданства с "перспективой" дальнейшего выезда в РФ", – сообщили в СБУ.

По данным следствия, для сбора развединформации женщина объезжала местность на общественном транспорте и скрыто наблюдала за украинскими объектами.

Также она "втемную" использовала своих знакомых, у которых под надуманными предлогами расспрашивала "новости" о бойцах Сил обороны в приграничных районах.

Полученные сведения вражеская агентка передавала рашистам с подробным описанием через мессенджер.

Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон с поличным с перепиской с представителем спецслужб РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы", - отметили в СБУ.

Ранее контрразведчики СБУ задержали еще одного информатора ФСБ, собиравшего разведданные на прифронтовой территории Донбасса. Злоумышленником оказался адвокат из Краматорска, который в течение 2019-2022 годов проживал на территории РФ и контактировал со спецслужбой страны-агрессора.