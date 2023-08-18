В Днепре задержали российского агента: действовал под прикрытием волонтерского фонда

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника агентурной сети главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известного как ГРУ) в Днепре, который корректировал ракетные удары по городу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после задержания своих подельников в январе 2023 года он "залег на дну", но недавно перешел на резервный канал общения с российской спецслужбой и продолжил выполнение вражеских задач.

Таким образом, это уже восьмой агент по агентурной сети ГРУ в Днепре, разоблаченный СБУ.

"Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местной общественной организации, занимавшейся волонтерством. Действуя "под прикрытием", российский агент пытался установить места базирования штабов Сил обороны, которые дислоцируются на территории региона", - отметили в СБУ.

Также злоумышленник передавал агрессору информацию об ориентировочном количестве и видах военной техники, которую переправляли по железной дороге на передовую.

"Для сбора разведданных он наблюдал за перемещением эшелонов ВСУ из офиса общественной организации, который находился вблизи железнодорожной развязки. Кроме того, фигурант "втемную" использовал своих знакомых, у которых под вымышленными предлогами расспрашивал информацию об украинских защитниках. Вместе с этим, российский агент отслеживал сведения о последствиях вражеских "прилетов" по Днепру, а затем "сливал" агрессору локации пострадавших объектов и масштабы разрушений", - подчеркнули в СБУ.

Там добавляют, что развединформацию оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на областной центр.

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон с поличным с перепиской с представителем российской ГРУ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

По ходатайству СБУ, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Ранее Служба безопасности провела в Киевской области спецоперацию, в результате которой задержала еще одного российского агента-корректировщика. Злоумышленник за деньги работал на главное управление генерального штаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ).