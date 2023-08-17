Работал на ФСБ ради обмена: заключенный, который передавал врагу информацию об ВСУ, проведет за решеткой 16 лет

Служба безопасности собрала доказательную базу на заключенного, который, находясь в исправительной колонии, начал работать на российскую ФСБ. Он пытался выслужиться перед спецслужбой РФ, чтобы его включили в списки на обмен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) суд назначил ему 15 лет лишения свободы, но учитывая то, что злоумышленник имеет еще один год заключения за предыдущие преступления, то в тюрьме он проведет 16 лет.

Согласно материалам СБУ, с марта 2022 г. заключенный дистанционно передавал данные о дислокации и перемещении военной техники и личного состава ВСУ на Бахмутском направлении, а также координаты зданий правоохранительных органов и органов местной власти. Его информаторами были знакомы из криминальных кругов Донецкой области, с которыми злоумышленник скрыто общался по мобильному телефону.

Полученную информацию предатель передавал представителю ФСБ, находившемуся во временно оккупированном Крыму. За это российская спецслужба обещала заключенному внести его в список обмена на украинских пленных, что дало бы предателю возможность уехать в Россию.

В СБУ сообщили, что предателем оказался житель Донбасса, который с 2021 года отбывал наказание в Торецкой исправительной колонии за торговлю наркотиками. После полномасштабного российского вторжения осужденного вместе с другими перевели в Сокирянская исправительная колония в Черновицкой области.

Напомним, Служба безопасности провела спецоперацию и в Киевской области, в результате которой задержала российского агента-корректировщика. Злоумышленник за деньги работал на главное управление генерального штаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ). Больше всего врага интересовали ремонтные базы ВСУ, где осуществляют техобслуживание и восстановление украинской техники.