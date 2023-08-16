В Киевской области задержали российского "крота": хотел устроиться в ряды десантников ВСУ

Военная контрразведка Службы безопасности и ГБР задержали в Киевской области коллаборанта, пытавшегося вступить в подразделение Десантно-штурмовых войск ВСУ для сбора разведданных в пользу РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по указанию агрессора злоумышленник должен был узнать места базирования тренировочных центров украинских десантников и ориентировочное количество личного состава, который проходит обучение на полигонах.

"В дальнейшем мужчина планировал отбыть в один из фронтовых районов, чтобы "сливать" оккупантам геолокации боевых позиций и перемещение десантно-штурмовых подразделений ВСУ на передовой", - отмечают правоохранители.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали на этапе оформления на военную службу в Сила обороны.

"Злоумышленником оказался житель Херсона, который на период оккупации города поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это он был назначен "старшим инструктором-кинологом отдела охраны" в составе оккупационной "Голопристанской исправительной колонии". На этой "должности" коллаборант занимался подготовкой отрядов, которые конвоировали похищенных местных жителей в камеры российской тюрьмы", - подчеркнули в СБУ.

По имеющимся данным, именно тогда мужчина попал в поле зрения российских спецслужб, привлекших его к негласному сотрудничеству.

"После освобождения Херсона вражеский приспешник получил задание от оккупантов "залечь на дно" и впоследствии переехать в Киевскую область. На территории столичного региона он должен был обратиться в местный военкомат, чтобы мобилизоваться в ряды ВСУ и там приступить к выполнению вражеских задач", - отметили в СБУ.

Там добавили, что задержанному сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.

Ранее Служба безопасности задержала еще одного вражеского информатора, который собирал разведданные и отчитывался военному РФ об огневых позициях и перемещениях техники и личного состава ВСУ в Донецкой области.