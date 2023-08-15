В Херсоне задержали коллаборанта, который "передал" врагу филиал "Укрпочты"

Служба безопасности задержала еще одного вражеского пособника в освобожденном Херсоне. Он передал врагу материальную базу Херсонской дирекции АО "Укрпочта"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался местный житель, на период оккупации областного центра согласившийся возглавить "юридический отдел государственного унитарного предприятия "Почта Херсон" РФ".

"На этой "должности" он выполнял задачи местного гауляйтера Сальдо по поводу "русификации" местной дирекции АО "Укрпочта"", - отметили в СБУ.

В частности, мужчина разработал "документацию" для незаконной передачи российским захватчикам материальной базы Херсонской дирекции АО "Укрпочта".

Кроме того, он помогал подключать оккупационные органы РФ к местной системе почтовой связи.

После освобождения Херсона злоумышленник пытался скрываться от правосудия. Однако сотрудники СБУ все равно вычислили его и задержали.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору)", - отметили в СБУ.

Там добавили, что мужчина под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюремного заключения.

Ранее Служба безопасности задержала в Херсоне еще одного коллаборанта, помогавшего рашистам проводить массовые репрессии против местных жителей во время оккупации города.