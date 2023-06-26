В Херсонской области задержали пограничника, который работал в российской застенке

Служба безопасности совместно с ГБР и Госпогранслужбой разоблачили еще одного коллаборанта в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Им оказался местный пограничник, который в период временной оккупации города добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в июле 2022 года мужчину назначили "оперуполномоченным оперативного отдела" в захваченной в то время агрессором "Северной исправительной колонии №90".

На этой должности он участвовал в репрессиях против местных жителей для подавления движения сопротивления в регионе.

После освобождения города злоумышленник пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ и ГБР установили его местонахождение и задержали.

"На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Служба безопасности в Херсоне задержала охранника бывшей российской застенки. Приспешником врага оказался пророссийски настроенный местный житель.