В Харькове суровый приговор вынесли "патрульному" оккупационной полиции в Купянске

Киевский районный суд Харькова признал виновным в коллаборационизме 37-летнего жителя Купянска, который во время захвата города российскими войсками добровольно пошел на работу в оккупационную полицию.

Как сообщают областные прокуратура и управление Службы безопасности Украины, мужчине по части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса присудили 13 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 12 лет и с конфискацией всего имущества в его личной собственности.

Отмечается, что он занимал "должность исполняющего обязанности полицейского взвода патрульной службы управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области", получая за это зарплату в размере 40 тысяч российских рублей.

"В рядах захватнического органа он помогал российским оккупантам проводить карательные рейды против мирных жителей захваченного на то время Купянска. Тогда людей просто хватали на улицах или врывались в их дома и похищали", – говорят в СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали фигуранта еще осенью 2022 года в ходе стабилизационных мер на освобожденных территориях области. На заседании суда обвиняемый свою вину признал частично. Мужчина объяснил, что из-за оккупации он не знал, что есть такая статья как "коллаборационная деятельность" и какую она предусматривает ответственность.

Напомним также, что в марте тот же суд признал виновной в коллаборационизме женщину, работавшую во время российской оккупации бухгалтером в так называемом "управлении образования военно-гражданской администрации Купянского района".